«ПСЖ» — «Реал»: ставка Максима Калиниченко на игру Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Реал» Мадрид.



Ставка: «ПСЖ» не проиграет и обе забьют за 1.98.



«Наконец-то вернулись еврокубки. В первом же матче 1/8 финала нас ждет вывеска, достойная и финала этого турнира, — «ПСЖ» сыграет с мадридским «Реалом».Даже жаль, что одну из этих команд мы так рано потеряем. Хотелось бы, если честно, чтобы «Реал» прошел дальше. Однако я понимаю, что парижане сейчас очень сильны, наверное, как никогда.

«ПСЖ» — «Реал»: во сколько начало, какой канал покажет?

Этот розыгрыш ЛЧ многим запомнится беспрецедентной ситуацией. Жеребьевка проводилась два раза из-за сбоя в системе. Тем интереснее размышлять об альтернативных парах. В первом варианте жеребьёвки «ПСЖ» попался «Манчестер Юнайтед». Думаю, парижане, конечно, в соперниках больше бы хотели видеть «красных дьяволов», а не «королевский клуб», как получилось в итоге.



В этой паре сойдутся лидеры двух европейских чемпионатов. «ПСЖ» в этом сезоне собрался и не дал соперникам свободы, как было в прошлом году. Сейчас команда Почеттино уверенно лидирует в Лиге 1 с большим отрывом от преследователей.



«Реал» тоже стоит на первом месте в испанской Примере. Однако сейчас его лидерство уже не такое уверенное. Понемногу подкралась к «сливочным» «Севилья». Время от времени стала команда Анчелотти проигрывать. В том же Суперкубке она победила, а после — вылетела из Кубка Испании на стадии 1/4.



Есть проблемы у «Реала» с составом. Скорее всего, не сыграет Бензема. Он сейчас является бесспорным лидером клуба. Даже если и выйдет француз на поле, то явно будет он будет не в лучшей форме.



У парижан вроде как все на месте. Даже успел из лазарета вернуться Неймар. Хотя об их тройке нападения, в которую входят также Месси и Мбаппе, трудно сказать что-то на 100%. В теории казалось, что ни одна команда не устоит против такого состава. Однако на деле далеко не все гладко пока у них проходит.



У «ПСЖ» также будет преимущество в виде домашней арены. Так что думаю, что в приподнятом настрое выступят подопечные Почеттино. Надеюсь, что нас ждет яркая встреча и обе команды тут забьют. Также думаю, что все-таки «ПСЖ» вряд ли уступит в первом матче 1/8.



Так что моя ставка тут — «ПСЖ» не проиграет, а забьют обе команды», — сказал Калиниченко.

Марко Асенсио дал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал».

«ПСЖ» — «Реал»: прогноз Лилиана Тюрама на матч Лиги чемпионов.

Анчелотти: стили игры «Реала» и «ПСЖ» очень похожи.