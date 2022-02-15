«ПСЖ» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Париже

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.
Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.91.
«Первый матч двухраундового противостояния. Все-таки здесь какая-то определенная стратегия будет. «Реал» приедет, чтобы не проиграть в Париже.
«ПСЖ» — «Реал»: когда начало, какой канал покажет?
Но я думаю, с учетом уровня команды и исполнительского мастерства, а также возможного отсутствия Бензема, мадридцы сыграют на то, чтобы забить гол. Это важная задача.
Мой вариант ставки — обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.91. Мне кажется, ни та, ни другая команды не будут концентрироваться на игре в обороне. Мы можем увидеть хорошую голевую феерию», — сказал Андронов.
Анчелотти: никто бы не удивился, если б «Реал» и «ПСЖ» сыграли в финале Лиги чемпионов.
Прогноз Константина Генича на матч «ПСЖ» — «Реал».
- 15 февраля 2022
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:04
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 14 февраля 2022
-
20:54
-
20:43
-
19:32
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00