«ПСЖ» — «Реал Мадрид»: прогноз Алексея Андронова на игру Лиги чемпионов в Париже

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч «ПСЖ» — «Реал Мадрид» в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022.



Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 1.91.



«Первый матч двухраундового противостояния. Все-таки здесь какая-то определенная стратегия будет. «Реал» приедет, чтобы не проиграть в Париже.

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Но я думаю, с учетом уровня команды и исполнительского мастерства, а также возможного отсутствия Бензема, мадридцы сыграют на то, чтобы забить гол. Это важная задача.



Мой вариант ставки — обе забьют и тотал больше 2,5 мяча за 1.91. Мне кажется, ни та, ни другая команды не будут концентрироваться на игре в обороне. Мы можем увидеть хорошую голевую феерию», — сказал Андронов.

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