«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: прогноз Ильи Казакова на матч АПЛ

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на перенесённый матч 15-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.90.



«Перенесённый матч 15-го тура. Огромное давление и шквал критики обрушились на Ральфа Рангника. Последние результаты неудовлетворительны. Откровенный конфликт с Криштиану Роналду, который давно не забивает. Он даёт понять, что Рангник не его тренер.

Ставка на матч «МЮ» — «Брайтон» с коэффициентом 2.55.

«Брайтон» – клуб, который удивляет. Команда не проигрывает уже семь туров. Это идеальный год для «чаек», за исключением Кубка Англии. Ничьи с «Челси» и «Лестером» – это повод для радости.



Я бы поставил на то, что игра будет верховой. Потому что обе команды не очень хорошо играют в защите. Ну и исторически между собой они чаще показывают верховые матчи. Также обе команды забивают.



Ещё я бы поставил на гол Роналду. Криштиану очень долго не забивал. Я думаю, это тяготит его, и все это обсуждают. Ставка рискованная. Он может выйти на замену. Может вообще остаться в запасе. Но я бы поставил на гол КриРо и верил, что он отличится», — сказал Казаков.

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