«ПСЖ» — «Реал Мадрид»: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги чемпионов во Франции

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Реал Мадрид».



Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.62.



«Париж даже близко не напоминает «Тоттенхэм» Почеттино по части слаженности действий, выстроенности механизмов. Для футбола аргентинца игроки должны выкладываться и работать раза в полтора больше, чем это получается у парижан. Выезжать же получается лишь за счёт индивидуального мастерства исполнителей.

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Примечательно, что в самых потенциально трудных и важных играх этого сезона у «ПСЖ» не получалась игра – ни «Марсель», ни дважды «Ниццу» обыгрывать не удавалось, а «Ман Сити» в обеих встречах выглядел на голову выше, и лишь за счёт дикого везения команду Гвардиолы французам дома удалось переиграть.



Мадрид кажется более организованной и шаблонной командой, у которой гораздо чаще получается то, что задумывается на тренировках. Без Бензема, конечно, сложно – лишь один мяч удалось забить «Реалу» в последних трёх играх, и пока непонятно, сможет ли француз сыграть во вторник.



В любом случае не думаю, что мы увидим град голов – цена победы слишком высока, чтобы рисковать. Многое будет заточено на то, чтобы нейтрализовать звёзд соперника. Предположу, что гости здесь не проиграют, а максимальное количество голов, которое окажется в сетке, — четыре», — сказал Петросьян.

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