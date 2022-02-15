«МЮ» — «Брайтон»: прогноз Тимура Журавеля на игру АПЛ

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч 18-го тура АПЛ сезона-2021/2022 «МЮ» — «Брайтон».



Ставка: «Брайтон» не проиграет за 2.18.



«Сейчас у «МЮ» нет команды в полной мере. Там есть набор футболистов, на некоторых позициях высококлассные исполнители, но нет никакой конструкции. Нет тренера, нет должной идеи. Рангник как главный идеолог всего немецкого футбола сейчас, как мы видим, применительно к большой команде выглядит пусто. Человеческого контакта с командой не сложилось.

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Все это делает «МЮ» слишком уязвимым. Последние три матча «МЮ» ведёт к перерыву, а потом упускает победу. Сделаю ещё один вывод. У Рангника большие проблемы с так называемым матч-менеджментом, то есть с управлением игрой во время игры.



У «Брайтона» как раз конструкция игры есть. Там, может быть, и нет столь ярких исполнителей, но каркас игры и понимание того, как надо действовать, у Поттера просто блистательные. По тренерским коллективам я ставлю «Брайтон» выше и хочу исходить именно из этого. Мне в футболе нравятся именно такие вещи, а не как в «МЮ», мол, забьёт или не забьёт Криштиану, Погба или Фернандеш как сыграют. Эти категории мне не слишком близки.



В этом матче я бы ставил на «Брайтон» и на то, что гости забьют. «Брайтон» не проиграет. Можете найти коллективную ставку, а можете взять такие события по отдельности. Болея за эту ставку, мы болеем за правильные футбольные ценности. Всё это очень важно. Это риск, поскольку «Брайтон» играет в гостях и уступает в индивидуальном классе, но мне хочется доехать именно такой ставкой», — сказал Журавель.

Ставка на матч «МЮ» — «Брайтон» с коэффициентом 2.55.

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