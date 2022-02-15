«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: ставка Романа Павлюченко на встречу АПЛ

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Брайтон».
Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.75.
«Манчестер Юнайтед» располагается на пятой строчке в турнирной таблице, сбавив в последнее время. Команда уже почти месяц не может одержать викторию, теряя очки с не самыми грозными противниками. Недавно манкунианцы не справились с «Саутгемптоном» (1:1) на родном стадионе.
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«Брайтон» очень неуступчив в нынешней регулярке, у него только четыре поражения, а на выезде и вовсе одно. Тем не менее до зоны еврокубков не хватает шести баллов. В предыдущем туре наконец-то прервалась серия из ничейных результатов — 2:0 против «Уотфорда».
На мой взгляд, сегодня выиграет «Манчестер Юнайтед». «Красные дьяволы» давно не могут одержать победу, когда-нибудь же прервётся эта серия, тем более нужно бороться за место в Лиге чемпионов и очки терять больше нельзя.
По моему мнению, дома им будет гораздо проще. К тому же гостям частенько везло в нынешнем первенстве, эта удача тоже когда-то закончится. В прошлом очном противостоянии манкунианцы тоже победили в не самое простое время на классе», — сказал Павлюченко.
Ставка на матч «МЮ» — «Брайтон» с коэффициентом 2.55.
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