Россия — Дания: прогноз Максима Лебедева на матч 1/4 финала Олимпиады

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира Россия — Дания.



Ставка: победа Дании за 4.40.



«Несмотря на то что наша сборная в Пекине упорно не хочет прилично играть, она сумела выйти напрямую в четвертьфинал. Где её поджидает не бог весть какой соперник, но ведь и он лапки вверх задирать не станет.



Вообще-то результаты датчан на Олимпиаде уже лучше, чем у нашей сборной, несмотря на то что нам датчане проиграли. Это у них единственное поражение при трёх победах. Тогда как у нас таких побед две при таком же одном поражении. И мы помним, как тяжело дался нам первый матч с датчанами, после которого Алексей Жамнов критиковал своих подопечных почти матом. А ведь тогда, в групповом турнире, скандинавы филейные части не рвали, поскольку через сутки их ждал решающий матч с швейцарцами. А теперь будут рвать, потому что следующего матча у них может и не быть, а если будет, то это будет уже грандиозный успех датского хоккея.



Идём дальше. Я смотрю все матчи олимпийского хоккейного турнира и могу авторитетно заявить, что датчане по ходу соревнования потихоньку-помаленьку, но прибавляли от матча к матчу. Прибавляли ли наши – вопрос спорный, поскольку, прибавив, они тут же проиграли чехам, да ещё напропускали «полную авоську». В общем, не всё так просто в этом мире.



Для меня же самым главным в предстоящем четвертьфинале является тот факт, что там слишком много за нас. И соперник подходящий, вроде бы не сильный. И отдыхал он после матча впятеро меньше, чем наша сборная. И будем мы номинальными хозяевами, то есть можем подставлять свои звенья под датчан. В общем, всё на нашей стороне, и это вызывает большое подозрение. Потому что в таких случаях нам обычно и прилетает.



Наши, конечно же, выигрывать не просто должны, а ещё и обязаны, но мне кажется, что четвертьфинальный матч с датчанами – тот самый случай, когда надо ставить вопреки логике на наших соперников. Потому что если наши проиграют, то поднимете деньги, причём весьма неплохие. Если выиграют – будет хорошее настроение и потеря денег сразу же забудется. Поэтому я делаю душераздирающий по нелогичности прогноз на проход сборной Дании в полуфинал. Каким образом она туда просочится – это пусть они придумывают сами, ещё я им ковровые дорожки не стелил», — сказал Лебедев.