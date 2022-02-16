Олимпиада-2022, биатлон, женская эстафета, смотреть прямую трансляцию онлайн 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдёт женская биатлонная эстафета 4х6 км. Начало запланировано на 10:45 мск.

Состав женской сборной России по биатлону на эстафету в Пекине.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Россия 1».



Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Швеции. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 2.00. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды Норвегии и Франции. На успех норвежцев можно сделать ставку с коэффициентом 4.00, а на сборную Франции можно поставить за 5.00. Шансы Германии аналитики оценили котировкой 7.00.



Женская сборная России не находится в числе фаворитов, поставить на нашу сборную можно с коэффициентом 16.00. За сборную России в женской эстафете выступят Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Миронова и Ульяна Нигматуллина.

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