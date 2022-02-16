Олимпиада, лыжи, командный спринт, женщины. Прямая трансляция онлайн, смотреть 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в командном лыжном спринте классическим стилем у женщин.
Состав сборной России по лыжным гонкам на командный спринт ОИ-2022.
Начало запланировано на 10:15 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.
Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Швеции. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 1.45. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды России и Финляндии. На успех россиянок можно сделать ставку с коэффициентом 5.50, а на сборную Финляндии можно поставить за 7.00. Шансы Германии аналитики оценили котировкой 8.00.
За сборную России в женском командном спринте выступят Юлия Ступак и Наталья Непряева.
Три ставки на женский командный спринт в лыжных гонках.
Большунов: мне вообще не важно, кто какой этап бежит.
Почему мужская сборная России по лыжным гонкам проиграет норвежцам командную эстафету?
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