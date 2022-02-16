Олимпиада, лыжи, командный спринт, мужчины. Прямая трансляция онлайн, смотреть 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в командном лыжном спринте классическим стилем у мужчин.

Состав сборной России по лыжным гонкам на командный спринт ОИ-2022.

Начало запланировано на 10:15 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.



Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Норвегии. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 1.60. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды России и Финляндии. На успех россиян можно сделать ставку с коэффициентом 2.20, а на сборную Финляндии можно поставить за 12.00. Шансы Италии аналитики оценили котировкой 18.00.



За сборную России в мужском командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

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