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Олимпиада, лыжи, командный спринт, мужчины. Прямая трансляция онлайн, смотреть 16 февраля

Олимпиада, лыжи, командный спринт, мужчины. Прямая трансляция онлайн, смотреть 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в командном лыжном спринте классическим стилем у мужчин.

Состав сборной России по лыжным гонкам на командный спринт ОИ-2022.

Начало запланировано на 10:15 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.

Букмекеры считают главным претендентом на победу сборную Норвегии. Поставить на победу скандинавской команды можно с коэффициентом 1.60. В тройку наиболее вероятных победителей эстафеты также вошли команды России и Финляндии. На успех россиян можно сделать ставку с коэффициентом 2.20, а на сборную Финляндии можно поставить за 12.00. Шансы Италии аналитики оценили котировкой 18.00.

За сборную России в мужском командном спринте выступят Александр Большунов и Александр Терентьев.

Почему сборная России проиграет норвежцам в командном спринте?

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