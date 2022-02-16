ОИ-2022. шорт-трек, мужчины, эстафета, прямая трансляция онлайн, смотреть 16 февраля

Сегодня, 16 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по шорт-треку у мужчин в эстафете на 5000 метров. Начало запланировано на 15:44 мск.

Американский журналист: где достать триметазидин? А то мой дед умер.

Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Матч! Арена».



Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото команду Южной Кореи. Заключить пари на победу корейцев можно с коэффициентом 1.95. На команду Канады можно сделать ставку с коэффициентом 3.50. Замыкает тройку фавориток команда Китая, её победа доступна за 4.10.



По оценке аналитиков, шансы сборной России на победу невысоки. Поставить на нашу сборную можно с коэффициентом 12.00. В состав сборной России входят Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян.

Фристайлистка Таталина: меня просто засудили, это нечестно.

Мостовой — о зимней Олимпиаде: половину видов спорта даже не знаю. От скелетона был в шоке.

Хоккей на ОИ-2022: ставка с коэффициентом 4.20 на матч Швеция — Канада.