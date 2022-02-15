Хоккей на ОИ-2022: все пары 1/4 финала, расписание матчей, когда играет сборная России

После завершения квалификационного раунда на мужском хоккейном турнире определились все четвертьфинальные пары Олимпиады — 2022.

Эксперты назвали шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду в Пекине.

Сборная Дании обыграла Латвию со счётом 3:2, Словакия разгромила Германию (4:0), Швейцария оказалась сильнее Чехии (4:2), а Канада разобралась с Китаем (7:2).

Расписание матчей 1/4 финала мужского хоккейного турнира на зимних Олимпийских играх 2022 года:



07:10 мск, США — Словакия;

09:00 мск, Россия — Дания;

11:40 мск, Финляндия — Швейцария;

16:30 мск, Швеция — Канада.



Все матчи 1/4 финала будут сыграны 16 февраля в Пекине. Победители выйдут в полуфиналы, которые состоятся 18 февраля. Проигравшие завершат борьбу на турнире.

Финал и матч за третье место на ОИ-2022 будут сыграны 20 февраля.

Ставка на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.

Какой канал покажет матч Россия — Дания?

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