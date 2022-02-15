Эксперты оценили шансы сборной России по хоккею выиграть Олимпиаду перед матчем с Данией

На мужском хоккейном турнире зимних Олимпийских игр в Пекине 16 февраля будут сыграны матчи 1/4 финала. Сборная России сыграет с командой Дании.

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Кроме того, сборная Швеции сойдётся с командой Канады, сборная США сразится с командой Словакии, а сборная Финляндии померяется силами с командой Швейцарии.

Букмекеры обновили котировки на победителя турнира после завершения 1/8 финала. Фаворитом по-прежнему считается сборная России, поставить на успех подопечных Алексея Жамнова предлагается с коэффициентом 3.30. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 3300 рублей.

Второе место в списке претендентов занимает Финляндия (3.70), тройку замыкает Канада (5.50). На США можно поставить за 6.50, на Швецию — за 12.0.

Аутсайдерами считаются команды Швейцарии (25.0), Дании (50.0) и Словакии (60.0).

Ставка на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.

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