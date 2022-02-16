Финляндия — Швейцария: прогноз Максима Лебедева на четвертьфинал ОИ-2022

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира Финляндия – Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии с форой (-1.5) за 2.12.



«Скажу честно, прыжка в 1/8 выше головы лично я ожидал от сборной Латвии. А выпрыгнула Швейцария. Не то чтобы она уж слишком высоко прыгала, просто команда Чехии оказалась на этой Олимпиаде совсем убогой. И видя её мучения со швейцарцами, хотелось воскликнуть: «Господи, кому мы проиграли?! И что с нами будет дальше?!»

Словакия — первый полуфиналист мужского хоккейного турнира на Олимпиаде-2022.

Что будет дальше со швейцарцами, в принципе, понятно: дальше им не пройти. Нет, чудеса, конечно, случаются, но не на этот раз. Потому что, в принципе, и финны, и швейцарцы в целом играют в весьма похожий хоккей, только горячие финские парни делают это на порядок лучше и имеют куда больше высококлассных исполнителей.



Предположу, что совсем уж просто финнам не будет, но и усложнять ситуацию они сами себе не станут. Возьмут швейцарцев прямо со стартового вбрасывания в ежовые рукавицы и начнут давить. В итоге достаточно спокойно сладят в основное время, без особых тревог и волнений и с преимуществом в пару шайб. Финны сейчас объективно выглядят вторым финалистом нынешней Олимпиады, где я пока не только не вижу нашу сборную, но и, честно говоря, не совсем понимаю, как она вышла напрямую в четвертьфинал», — сказал Лебедев.

Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.



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Ставка на матч Финляндия — Швейцария: никаких сенсаций.