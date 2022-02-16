Финляндия — Швейцария: прогноз Павла Лысенкова на игру Олимпиады-2022

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на квалификационный матч Олимпиады, в котором сыграют Финляндия – Швейцария.



Ставка: победа Швейцарии в матче за 2.90.



«Почему нам важна именно эта пара? Потому что многие думают, что Россия должна пройти Данию в четвертьфинале. Если так случится, то с большой долей вероятности мы попадаем на финнов. Это наш извечный камень преткновения, финны смотрятся главным фаворитом этой Олимпиады. Там собраны лучшие финские игроки КХЛ, достаточно матёрый состав.

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Но посмотрите на Швейцарию! Швейцария вынесла 4:2 чехов в квалификационном раунде. Мало кто этого ждал, так как на групповом этапе они выглядели достаточно блекло. Команда искала баланс, ей нужно было время, чтобы сыграться и вкатиться в турнир. Я поговорил со швейцарцами, они настроены оптимистично. Конечно, они проведут два матча за два дня, но, с другой стороны, они будут в тонусе.

А финны этот тонус могут не иметь.



Есть хороший коэффициент 2.90 на победу Швейцарии в матче. Кстати, на последнем чемпионате мира Швейцария обыгрывала финнов. Почему она не может удивить ещё раз?



Я буду верить в везение Жамнова, в то, что Швейцария финнов устранит. Мне хотелось бы в это верить. Что думаете вы – пишите в комментариях», — сказал Лысенков.

Прогноз на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.



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Ставка на матч Финляндия — Швейцария: никаких сенсаций.