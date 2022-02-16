«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.12.
«Ливерпуль» приезжает играть в отличной форме: победа над «Бёрнли», команда уже очень долго не теряет очков, тем самым немного напрягая «Манчестер Сити». Думаю, что возвращение в Лигу чемпионов будет таким же хорошим. Потому что в форме находятся почти все. Диогу Жота выделяется, Салах вернулся, и пока не заметна сильная усталость.
«Интер» — «Ливерпуль»: когда начало, где смотреть?
Думаю, что «Интер» получит довольно тяжёлый урок. Чёрно-синие сейчас совсем нестабильны. Если мы посмотрим на игры с большими командами, то там результат получить крайне сложно. И с «Наполи», и с «Миланом», и с «Аталантой» они ничего не смогли выиграть. Если мы возьмём победу над «Ромой», то это единственный сухой матч для «Интера».
В этой ситуации «Ливерпуль» может получить сложную, но победу. Я бы даже усилил ставку и взял бы П2 всухую. Но и так победа гостей играется за двойку. «Ливерпуль» совсем не должен сейчас стесняться «Интера». А приезжать и набирать максимум в первой игре», — сказал Казанский.
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