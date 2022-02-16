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Хольгер Руне — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч в Марселе

Хольгер Руне — Аслан Карацев: ставка Надежды Петровой на матч в Марселе
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Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Марселе Хольгер Руне – Аслан Карацев.

Ставка: победа Карацева за 1.48.

«Аслан Карацев начал календарный год весьма неплохо – 6 побед в 6 матчах, выиграл турнир в Сиднее, одолев в финале именитого британца Энди Маррея.

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А вот затем Аслан «забуксовал» — три поражения кряду, причём уступал он тем, кто ниже его в мировом рейтинге – французу Адриану Маннарино (53-е место), шведу Элиасу Имеру (138-е место) и голландцу Таллону Грикспору (60-е место).

Карацев сейчас стоит 15-м в рейтинге ATP, его нынешний соперник юный, 18-летний датчанин Хольгер Руне – 90-м. Аслан на 10 лет старше своего соперника. Фаворит очевиден – это Карацев. Но вот только последние результаты игр Аслана как-то тревожат. Впрочем, уверена, что эта полоса должна прекратиться и россиянин сможет сегодня победить. Ставлю на победу Карацева в матче», — сказала Петрова.

Карацев — о Медведеве: ты не можешь сказать болельщикам: «Ну же, болейте за меня».

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