«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Максима Калиниченко на матч плей-офф Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.11.



«Интер» и «Ливерпуль» порадуют нас в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Ради таких встреч мы и смотрим этот турнир. Команды редко играли друг с другом — по сути, только дважды больше 10 лет назад. Так что интерес к матчу ещё сильнее.

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Мне кажется, 100% фаворита тут нет. Оба клуба в последние годы занимают лидирующие строчки в своих чемпионатах. Конечно, «Ливерпуль» сейчас, скорее, можно назвать второй лучшей командой Англии. Всё-таки пальму первенства сейчас держит «Манчестер Сити». Однако сильно ниже второго места команда Клоппа редко финиширует.



А вот «Интер» является полноценным лидером Серии А. Он уже второй сезон подряд идёт к скудетто. В прошлом году миланцам удалось завоевать долгожданный трофей. Сейчас у него нет такого большого отрыва от преследователей. Однако я верю, что команда Индзаги будет участвовать в борьбе за чемпионство до последнего.



Однако сейчас «Интер» переживает определённый спад. Ещё не так давно он был непобедим. Но сейчас время от времени клуб оступается. Не смог он обыграть недавно двух своих конкурентов в чемпионате — «Милан» (1:2) и «Наполи» (1:1). С натяжкой сейчас команда Индзаги играет. По-моему, пропала у неё лёгкость в играх. Ещё перед новым годом она была очень хороша. Может, готовился клуб к Лиге чемпионов, копил силы.



«Ливерпуль» всё-таки выглядит поубедительнее, на мой взгляд. По игре сейчас красные сильнее, я считаю. Предпочтение отдаю тут именно им. Предлагаю поставить на победу «Ливерпуля» на выезде. Очень жду этой игры», — сказал Калиниченко.

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