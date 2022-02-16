Швеция — Канада: ставка Владимира Плющева на игру 1/4 финала Олимпиады-2022

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал свою ставку на матч Олимпиады-2022 Швеция — Канада.



Ставка: победа Канады в матче за 1.95.



«Шведы провели неоднозначный предварительный этап, хотя стали лучшими среди вторых команд групп и напрямую вышли в четвертьфинал. Однако лучше всего, как известно, запоминается последнее.

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В заключительном матче «Тре Крунур» уступили самому принципиальному сопернику — финнам (3:4 ОТ), ведя 3:0 после второго периода. Неумение держать удар — плохой признак перед плей-офф. Главный тренер Юхан Гарпенлёв перед Олимпиадой сделал странный выбор, отказавшись от нескольких индивидуально сильных игроков и сделав ставку на командные действия. В воротах хорош голкипер «Сочи» Магнус Хелльберг, форвард ЦСКА Лукас Валльмарк забросил четыре шайбы, сборная находится на пятом месте по реализации большинства (31,25 процента) — на этом шведские козыри заканчиваются.



Канадская сборная целенаправленно готовилась к четвертьфиналу, легко справившись с хозяевами в группе (5:0) и в плей-офф (7:2), и находится в игровом тонусе. О том, как эта сбалансированная команда, сочетающая опыт и молодость, умеет выкладываться в ключевых матчах, знают все. Не уверен, что средним шведам удастся найти противоядие. Победа сборной Канады с учётом овертайма и буллитов», — сказал Плющев.

Ставка на матч Швеция — Канада с коэффициентом 4.20.

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