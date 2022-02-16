«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Александра Мостового на матч Лиги чемпионов в Италии

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».



Ставка: ничья за 3.78.



«Интер» сумел найти в себе силы и вернуть первое место в турнирной таблице, контроль над которым потерял в начале сезона. 19-кратный чемпион Италии после 24 туров добыл 16 побед и шесть ничьих, что соответствует 54 очкам. У «Милана» сегодня на один пункт больше, но у чёрно-синих игра в запасе.

«Интер» — «Ливерпуль»: когда начало, какой канал покажет?

Тут не могу не отметить лучший показатель подопечных Симоне Индзаги в атаке, которая отличалась 55 раз. Команда заняла второе место на групповом этапе, где уступила только мадридскому «Реалу».



Сегодняшние гости стали обладателями рекорда Англии – команда выиграла все шесть матчей группового этапа. В турнире Премьер-лиги красные пока не могут догнать лидера – за 24 тура на счету мерсисайдцев 16 побед и шесть ничьих, которые соответствуют 54 баллам.



В этой дуэли у меня нет фаворитов – обе команды примерно равны по силам и мотивации. Кроме того, оба клуба регулярно теряют очки на ровном месте, при этом имеют очень серьёзный потенциал.



Это первая игра, и я рискну — сделаю ставку на результативную ничью. Моя ставка – ничья», — сказал Мостовой.

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