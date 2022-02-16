«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Дмитрия Шнякина на встречу Лиги чемпионов

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Ливерпуль».



Ставка: первый гол после 30-й минуты за 2.30.



«Потихонечку нам нужно отрываться от зимних видов спорта – мы дождались высококлассного еврокубкового футбола.

«Интер» — «Ливерпуль»: когда начало, где покажут?

У меня достаточно простой прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль». Это первая игра в плей-офф – никуда торопиться не надо. Рвать, забивать и уничтожать как можно раньше – нет, от этого команды откажутся.



Можно хотя бы вспомнить, как «Ливерпуль» в прошлом году играл в 1/8 финала плей-офф с «Лейпцигом». В обеих встречах английская команда не забивала в первом тайме – было 0:0. Всё-таки это только старт плей-офф, надо прочувствовать заново европейский футбол, так как цена ошибки очень велика.



Надо добавить, что в последних 8 матчах «Ливерпуля» только в двух случаях эта команда забивала в первые полчаса игры. Не думаю, что у «Ливерпуля» будет какое-то тотальное преимущество в Милане.



«Интер» хочет дать бой, он не в идеальной форме, но в хорошем составе. Есть проблемы с Бастони, это потеря, но я топлю за то, что очень результативным старт этой игры не получится, то есть первый гол будет забит после 30-й минуты. Коэффициент на это событие 2.30. Думаю, «Интер» устроит, если он не пропустит в первом матче», — сказал Шнякин.

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