«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Дениса Наливайко на игру Лиги чемпионов в Милане

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Интер» — «Ливерпуль».



Ставка: обе забьют за 1.65.



«Помимо матча «ПСЖ» с «Реалом», это самая интересная пара, как мне кажется, довольно непредсказуемая, несмотря на то что «Ливерпуль» в ней считается фаворитом.

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Тут очень сложно искать линию на исход, очень сложно говорить, что будет. «Интер» не лучшим образом провёл свои последние игры с «Миланом» и «Наполи», но ему было бы очень здорово выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов.



«Ливерпуль» хорош, он здорово играет в АПЛ. Я клоню к тому, что обе забьют. Коэффициент не самый большой, но это две очень яркие команды, играющие в атаку. Мне кажется, что эта ставка интересная», — сказал Наливайко.

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