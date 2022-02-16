«Зальцбург» — «Бавария»: прогноз Артура Петросьяна на матч 1/8 финала Лиги чемпионов

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Зальцбург» — «Бавария».



Ставка: обе забьют за 1.69.



«Зальцбург» — интересная, современная команда, продолжающая прогрессировать и развивать игроков. Она вышла из группы, обыграв в решающем матче хорошо обученную, мастеровитую и амбициозную «Севилью», что уже о многом говорит.

«Зальцбург» — «Бавария»: когда начало, где покажут?

У неё хватает игроков, которые проявляют себя на максимуме, и некоторые из них, например, Адейеми, уже совсем скоро окажутся в топ-клубах.



«Бавария», конечно, мощна и, думаю, является одним из главных фаворитов ЛЧ наравне с «Ман Сити» и «Ливерпулем». Но её ощущение собственного превосходства нередко играет и против неё. Мюнхенцы вполне соответствуют древнему бразильскому принципу «вы забьёте нам сколько сможете, а мы вам – сколько захотим». Частенько именно так всё и происходит. Например, баварцы пропускали в четырёх из пяти последних игр. В сумме девять мячей. При этом забивали во всех, кроме одной, минимум два мяча.



Наверняка открытый характер будет носить и эта игра, тем более «Зальцбург» атаковать любит и умеет», — сказал Петросьян.

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