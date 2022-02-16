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«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов 16 февраля

«Интер» — «Ливерпуль»: ставка Романа Павлюченко на игру плей-офф Лиги чемпионов 16 февраля
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги чемпионов «Интер» — «Ливерпуль».

Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.15.

«Интер» из-за дисквалификации потерял двух футболистов, однако мощно провёл групповой этап. Итальянцы во внутреннем первенстве неудержимы и даже в предыдущем туре их не смог полностью остановить грозный «Наполи» (1:1). Миланцы отстают в Серии А от лидера на одно очко, но есть игра в запасе.

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«Ливерпуль» набрал прекрасную форму и стал стабильно выигрывать. Он на классе разобрался в прошлом туре со скромным «Бёрнли» (1:0). Клуб тоже занимает в регулярном первенстве вторую строчку, правда, отставание от лидера чемпионата уже достигло девяти очков.

На мой взгляд, матч получится невероятно интересным, поскольку команды похожи друг на друга. Миланцы тоже играют в очень интенсивный атакующий футбол, однако опыта у приезжего коллектива больше.

По моему мнению, ливерпульцы находятся в превосходных кондициях, они способны показать результат в этом плей-офф. К тому же все лидеры вернулись с Кубка Африки, и теперь дружина Юргена Клоппа готова добиваться высоких показателей», — сказал Павлюченко.

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