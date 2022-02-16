Ришар Гаске — Андрей Рублёв: ставка Надежды Петровой на игру в Марселе

Известная в прошлом теннисистка Надежда Петрова сделала ставку на матч турнира в Марселе Ришар Гаске – Андрей Рублёв.
Ставка: победа Рублёва с форой (-4,5) за 1.78.
«Для россиянина Андрея Рублёва (24 года, 7-я ракетка мира) это первый матч на нынешнем турнире. А вот опытный француз Ришар Гаске (35 лет, 76-я ракетка мира) уже успел размяться в матче с шведом Микаэлем Имером, одолев того в двух сетах – 6:4, 7:5.
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Нынешний турнир проходит во Франции, на родине Гаске, поэтому он будет изо всех сил стараться выступить успешно. Впрочем, Рублёв не тот соперник, кого француз-ветеран может пройти.
Андрей сильно расстроен, так как уступил на днях канадцу Феликсу Оже-Альяссиму на турнире в Нидерландах. Это было в полуфинале, а в решающем матче канадец смог взять верх над первым сеяным на том турнире греком Стефаносом Циципасом (4-й ракеткой мира). Так что Рублёв перебрался в Марсель с целью постараться выиграть нынешний турнир. Тут Рублёв – второй сеяный, один из главных фаворитов», — сказала Петрова.
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