«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль».



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.11.



«Здесь я вижу явным фаворитом гостей. Объясню почему. Обе команды перед этой игрой находятся на вторых местах в своих чемпионатах. Но у «Ливерпуля» почти нет шансов стать чемпионом, поэтому красные будут тратить все силы на Лигу чемпионов.

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А вот «Интер» отстаёт от первого места всего на одно очко, при этом у него есть игра в запасе. То есть по потерянным очкам «Интер» – на первом месте. Думаю, Индзаги ставит именно на то, чтобы подтвердить своё звание чемпиона Италии. Тем более рассчитывать на то, что «нерадзурри» могут победить в Лиге чемпионов, не приходится. Команда не входит в число фаворитов этого соревнования. В отличие от «Ливерпуля».



К тому же миланцы – ещё не такой искушённый боец в Лиге чемпионов. Тренер и игроки ещё не настолько опытны, чтобы противостоять таким монстрам, как Клопп и футболисты «Ливерпуля».



А у Клоппа в порядке тройка нападения, которая делает всю погоду – это Салах, Мане и Фирмино. Жота готов заменить любого безболезненно. Красные сейчас в очень хорошей форме. У «Ливерпуля» был не самый сложный календарь, силы сохранились.



А у «Интера» был сложнейший календарь: «Милан», «Рома» и «Наполи». Было отдано очень много сил. Поэтому, несмотря на то что игра пройдёт в Милане, «Ливерпуль» победит», — сказал Мор.

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