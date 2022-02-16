«Интер» — «Ливерпуль»: прогноз Эдуарда Мора на игру 1/8 финала Лиги чемпионов

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Интер» – «Ливерпуль».
Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.11.
«Здесь я вижу явным фаворитом гостей. Объясню почему. Обе команды перед этой игрой находятся на вторых местах в своих чемпионатах. Но у «Ливерпуля» почти нет шансов стать чемпионом, поэтому красные будут тратить все силы на Лигу чемпионов.
«Интер» — «Ливерпуль»: когда начало, по какому каналу смотреть?
А вот «Интер» отстаёт от первого места всего на одно очко, при этом у него есть игра в запасе. То есть по потерянным очкам «Интер» – на первом месте. Думаю, Индзаги ставит именно на то, чтобы подтвердить своё звание чемпиона Италии. Тем более рассчитывать на то, что «нерадзурри» могут победить в Лиге чемпионов, не приходится. Команда не входит в число фаворитов этого соревнования. В отличие от «Ливерпуля».
К тому же миланцы – ещё не такой искушённый боец в Лиге чемпионов. Тренер и игроки ещё не настолько опытны, чтобы противостоять таким монстрам, как Клопп и футболисты «Ливерпуля».
А у Клоппа в порядке тройка нападения, которая делает всю погоду – это Салах, Мане и Фирмино. Жота готов заменить любого безболезненно. Красные сейчас в очень хорошей форме. У «Ливерпуля» был не самый сложный календарь, силы сохранились.
А у «Интера» был сложнейший календарь: «Милан», «Рома» и «Наполи». Было отдано очень много сил. Поэтому, несмотря на то что игра пройдёт в Милане, «Ливерпуль» победит», — сказал Мор.
Александр Мостовой дал прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль».
Ставка на матч «Интер» — «Ливерпуль»: чемпион Италии не готов к такому уровню.
Анчелотти: в Мадриде «Реал» должен играть по-другому, и мы это сделаем.
- 16 февраля 2022
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 15 февраля 2022
-
21:44
-
21:15
-
20:30
-
20:11
-
20:00
-
19:52
-
19:30
-
19:15