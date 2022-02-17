Фигурное катание, женщины, произвольная программа, смотреть прямую трансляцию онлайн

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в женской произвольной программе по фигурному катанию. Начало запланировано на 13:00 мск. Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть онлайн на телеканале «Россия 1».



Эксперты уже дали свой прогноз. Аналитики считают главным претендентом на олимпийское золото победительницу короткой программы Камилу Валиеву. Поставить на общую победу россиянки можно за 1.30.



Кроме того, в списке претендентов на победу ещё две наших фигуристки. Поставить на победу Анны Щербаковой можно с коэффициентом 5.00, а шансы Александры Трусовой оценили котировкой 15.00. На японку Каори Сакамото предлагают коэффициент 80.00.



После короткой программы лидирует Валиева, набравшая 82.16 балла. У Щербаковой 80.20 балла, а третьей идёт Сакамото, набравшая 79.84 балла. Александра Трусова пока на 4-й позиции, у неё 74.60 балла.

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