Олимпиада-2022, Пекин, коньки, женщины, 1000 м, где смотреть онлайн, прямая трансляция

10 февраля на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования по конькобежному спорту у женщин на дистанции 5000 м. Начало — в 11:30 мск.
Прямую трансляцию из Китая можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Арена».
Букмекеры считают фаворитом предстоящих соревнований конькобежку из Японии Михо Такаги. Поставить на её победу можно с коэффициентом 1.65.
Кроме того, в числе претендентов на медали аналитики видят спортсменку из Нидерландов Ютту Лердам — её успех оценили коэффициентом 3.60. За 6.80 можно поставить на американку Бриттани Боу.
Из российских спортсменов выше всего котируются шансы Ангелины Голиковой. На победу россиянки можно сделать ставку с коэффициентом 22.00. Шансы Ольги Фаткулиной эксперты оценили коэффициентом 30.00, а на Дарью Качанову дают котировку 50.00.
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