Эксперты назвали шансы Валиевой выиграть золото в личном турнире на Олимпиаде-2022

Сегодня, 15 февраля, на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдут соревнования в женской произвольной программе по фигурному катанию. Начало запланировано на 13:00 мск.
После короткой программы лидирует Камила Валиева, набравшая 82.16 балла. Эта победа случилась после решения CAS допустить спортсменку до соревнований, несмотря на положительный допинг-тест в декабре. Поставить на то, что Валиева сохранит лидерство, можно за 1.30.
На втором месте идёт Анна Щербакова, у неё 80.20 балла, её шансы букмекеры оценили коэффициентом 5.00. Третья — японка Каори Сакамото, набравшая 79.84 балла. Поставить на её победу можно с коэффициентом 80.00.
Ещё одна россиянка Александра Трусова пока на 4-й позиции, у неё 74.60 балла, шансы этой фигуристки аналитики оценивают цифрой 15.00.
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