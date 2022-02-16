Олимпиада-2022, хоккей, с кем сыграет Россия в 1/2 финала, когда и во сколько матч

На Олимпиаде-2022 мужская хоккейная сборная России вышла в 1/2 финала. Команда Алексея Жамнова в четвертьфинале переиграла сборную Дании со счётом 3:1. Шайбы забросили Вадим Шипачёв, Никита Нестеров и Вячеслав Войнов.



В полуфинале соперником россиян станет команда Швеции. Эта сборная в своём четвертьфинале переиграла Канаду 2:0.



Встреча Россия — Швеция состоится в пятницу, 18 февраля. Начало — в 16:10 по московскому времени. Во втором полуфинальном матче Олимпийских игр в Пекине сыграют сборные Финляндии и Словакии, обыгравшие в четвертьфинале Швейцарию (5:1) и США (3:2, бул.) соответственно.



Победители полуфинальных пар разыграют золотые медали, проигравшие сразятся в матче за бронзовые награды.