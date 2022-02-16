«Интер» — «Ливерпуль»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча Лиги чемпионов

16 февраля в Милане (Италия) пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Футболисты выйдут на поле в 23:00 мск, в прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».
Прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль»: чемпиону Италии Клопп не по зубам.
Эксперты склоняются к победе английского клуба. Заключить пари на «Ливерпуль» предлагается с коэффициентом 2.15: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2150 рублей. Победа «Интера» доступна за 3.65, ничья — за 3.70.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.
Фаворитом пары считаются мерсисайдцы. Выход «Ливерпуля» в четвертьфинал оценён в 1.30, проход «Интера» в следующую стадию доступен за 4.10.
Прогноз на матч «Зальцбург» — «Бавария»: нет Нойера — есть проблемы.
Прогноз на матч «Зенит» — «Бетис»: к такому чемпион России не готов.
Прогноз на матч «РБ Лейпциг» — «Реал Сосьедад»: Тедеско шутить не намерен.
- 16 февраля 2022
-
21:17
-
20:00
-
19:18
-
19:12
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:14
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 15 февраля 2022
-
21:44
-
21:15
-
20:30
-
20:11
-
20:00
-
19:52