«Интер» — «Ливерпуль»: прямой эфир, смотреть онлайн, трансляция матча Лиги чемпионов

16 февраля в Милане (Италия) пройдёт первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Интером» и «Ливерпулем». Футболисты выйдут на поле в 23:00 мск, в прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч! Футбол 3».

Прогноз на матч «Интер» — «Ливерпуль»: чемпиону Италии Клопп не по зубам.

Эксперты склоняются к победе английского клуба. Заключить пари на «Ливерпуль» предлагается с коэффициентом 2.15: в случае успеха с 1000 рублей вы получите 2150 рублей. Победа «Интера» доступна за 3.65, ничья — за 3.70.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.15. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Фаворитом пары считаются мерсисайдцы. Выход «Ливерпуля» в четвертьфинал оценён в 1.30, проход «Интера» в следующую стадию доступен за 4.10.

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