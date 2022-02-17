«Зенит» — «Бетис»: прогноз Константина Генича на матч Лиги Европы

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч «Зенит» — «Бетис» в 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022.
Ставка: обе забьют за 1.65.
«Лига Европы. У нас официальный старт российских клубов в этом сезоне. «Зенит» играет дома против «Бетиса». «Бетис» страшен, очень много забивает. В чемпионате Испании команда Пеллегрини идет уверенно, но в этом матче не будет Нобеля Фекира, он дисквалифицирован.
Ставка на матч «Зенит» — «Бетис»: чемпион России не готов.
У «Зенита» также есть вопросы. Не будет Ловрена, под вопросом участие Ракицкого. Не совсем понятно, кто будет в воротах. В товарищеском матче против «Копенгагена» в воротах был Одоевский, а потом заиграли Кержакова.
Вы расклад отлично понимаете. «Зенит» будет играть дома при 50-процентной заполняемости стадиона. Будут комфортные условия, закрытая крыша. «Бетис» к тому, что в последних матчах много забивает, еще и много пропускает. «Вильярреал» показал, как можно играть против этого «Бетиса». Закрыв все двери на засов, «Вильярреал» не позволил «Бетису» качественно сыграть в атаке.
Но, возможно, «Бетис» держал в уме полуфинальный матч Кубка Испании против «Райо Вальекано». Там он пропустил вначале, но затем два забил и сделал весомую заявку на выход в финал. Потом четыре мяча «Бетис» отгрузил в ворота «Леванте». Но у «Бетиса» на фоне мощной атаки есть проблемы и в обороне. Команда многое позволяет соперникам.
Думаю, что «Зенит» с его бразильскими игроками и их умением находить какие-то оригинальные решения постарается этому «Бетису» забить. Но не пропустить от такого «Бетиса» будет очень сложно, поэтому мой прогноз на этот матч — обе забьют. Кстати, у букмекеров именно «Зенит» является фаворитом», — сказал Генич.
Прогноз на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
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