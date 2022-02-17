«Барселона» — «Наполи»: ставка Александра Мостового на матч 1/16 финала Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил свою ставку на матч Лиги Европы «Барселона» — «Наполи».
Ставка: победа «Барселоны» за 1.97.
«Барселона» в этом году не смогла пробиться в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, по ходу турнира возник вопрос по третьему месту каталонцев, но два успешных матча с киевским «Динамо» отправили команду в плей-офф второго по значимости турнира континента.
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В чемпионате Испании сине-гранатовые набирают с каждым матчем. За 23 тура подопечные Хави добыли 10 побед и девять мирных исходов, которые принесли 39 очков и четвёртую позицию. В последнем туре сегодняшние хозяева на последних секундах вырвали ничью в игре с «Эспаньолом».
В этом сезоне «Наполи» ведёт борьбу за победу в Серии А, где некоторое время лидировал — но нестабильность отправила команду на третью позицию. Впрочем, от лидера Неаполь отделяют всего два балла. После серии побед команда разделила турнирные баллы с «Интером».
В этом матче я отдам предпочтение хозяевам. Лично мне очень понравилась «Барса» в игре с «Атлетико», и я жду здесь такой же отдачи от каталонцев и победы в первом матче противостояния», — сказал Мостовой.
Ещё один прогноз на матч «Барселона» — «Наполи»: теперь они играют по четвергам.
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