«Зенит» — «Бетис»: ставка Максима Калиниченко на матч Лиги Европы в Санкт-Петербурге

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Бетис».



Ставка: «Бетис» не проиграет за 1.59.



«Да, на первый взгляд, может показаться, что команде Семака предстоит пройти типичного «середняка» испанской Примеры. Однако «Бетис» в этом сезоне выдаёт отличные результаты. Клуб всё ещё входит в топ-4 одного из сильнейших чемпионатов Европы. Сейчас «Бетис» идёт на третьем месте в Ла Лиге. Опережает он «Барселону» на четыре очка. Только один раз клуб проиграл в последних встречах. В остальных матчах очень уверенно он играет и часто побеждает.

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Единственное, что может помочь «Зениту» в этой игре, – травмы нескольких лидеров испанского клуба. Хотя питерцам в любом случае будет тяжело. «Бетис» даже без своих лидеров остается очень качественной командой. Также испанцы находятся в игровом ритме. «Зенит» же давно не играл в официальных матчах. Плюс, есть перестановки у питерцев в составе, ушел из команды Азмун в это трансферное окно.



Сейчас точно неизвестно, успел ли сыграться обновленный состав «Зенита», готов ли он к тяжелому еврокубковому матчу? Сейчас, конечно, совсем не вовремя для команды Семака будет встреча с третьей лучшей командой чемпионата Испании.



«Бетис» та команда, которая может не дать сопернику свободы на поле. Также она способна наказывать своего оппонента за ошибки. Так что именно испанский клуб для меня является фаворитом тут.



Но хотя и небольшие, но есть шансы у «Зенита». У «Бетиса» наблюдаются небольшие проблемы в обороне. Не без ошибок он часто выступает. Так что, если питерцы выдадут свой максимум, то что-то у них может и выйти.



Однако я в прогнозе все-таки оттолкнусь от «Бетиса». Я считаю, что он сейчас сильнее «Зенита». Так что я предлагаю простую ставку – «Бетис» не проиграет», — сказал Калиниченко.

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