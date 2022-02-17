«Барселона» — «Наполи»: прогноз Дениса Наливайко на игру 1/16 финала Лиги Европы

Спортивный комментатор на Setanta Sports, специалист по испанскому, итальянскому и английскому футболу Денис Наливайко дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Барселона» — «Наполи».



Ставка: ТБ 8.5 угловых за 1.60.



«Первая игра 1/16 финала Лиги Европы. «Барселона» набрала очень неплохой ход, казалось, что в матче даже с «Эспаньолом» команда близка к поражению, но удалось вырвать ничью. «Наполи» бьется за Скудетто в Серии А.

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Оба клуба играют здорово, и сложно предположить, кто будет фаворитом. Именно исходя из того, как играет «Барселона» и «Наполи», мне кажется, что логичной ставкой будет тотал больше по угловым.

Тотал больше 8,5 представлен коэффициентом 1,60, а тотал больше 9,5 доступен почти под два. Я бы не рисковал и взял тотал больше 8,5. Мне кажется этот выбор более верным», — сказал Наливайко.

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