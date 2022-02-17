«Зенит» — «Бетис»: прогноз Александра Вишневского на встречу Лиги Европы

Известный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы сезона-2021/22 «Зенит» — «Бетис».



Ставка: «Бетис» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.08.



«Бетис» в прекрасном состоянии приезжает в Санкт-Петербург. «Бетис» идёт на третьем месте, команда забила 45 голов за 24 матча в чемпионате Испании. Это всего лишь на три меньше, чем у «Реала», и больше, чем у остальных команд. Имея яркую атаку, команда также много пропускает – 29 голов. Это больше чем у 10 команд Примеры.

Я на протяжении всего сезона ставлю в матчах «Бетиса» ставки обе забьют и тотал больше.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.

В последнее время «Бетис» был особенно хорош, команда одержала победу в севильском дерби 2:1, а после этого у «Бетиса» были три подряд крупные победы, где он забивал по четыре мяча. В неудачной игре с «Вильярреалом» севильцы потеряли своего плеймейкера Серхио Каналеса. Казалось бы, что без него атака разладится, но даже без него «Бетис» одержал две победы в гостях. Мне кажется, что в третьем подряд гостевом матче все идет к тому, что «Бетис» пропустит, но победит. Мне кажется, что здесь хорошая ставка на то, что «Бетис» не проиграет и тотал будет больше 1,5 гола.



Я удивился, когда посмотрел на букмекерскую линию, потому что «Зенит» идет фаворитом матча. Что?! Вы смеетесь? «Зенит» проводит первый матч после долгой паузы против команды, которая находится на ходу. Считаю, что «Зенит» переоценен, «Бетис» на порядок сильнее. Однако от ставки на чистую победу «Бетиса» я бы поостерегся, так как это двухматчевое противостояние и «Бетису» не страшно сыграть вничью в Санкт-Петербурге.



Вторая ставка, которая мне очень понравилась, – проход «Бетиса». Думаю, что «Бетис» пройдёт «Зенит». «Бетис» находится в отличном состоянии — это более крепкая команда. Не исключаю, что «Зенит» в этом противостоянии забьёт не один раз, но в его проход в 1/8 финала не верю», — сказал Вишневский.

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