«Зенит» — «Бетис»: ставка Александра Мостового на матч плей-офф Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».
Ставка: ничья за 3.60.
«Зенит» стартовал в этом сезоне в Лиге чемпионов, где команда выглядела достойно, но пропустила вперёд «Челси» и «Ювентус». Удалось заработать всего пять очков и путёвку в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента.
Прогноз на матч «Марсель» — «Карабах» с коэффициентом 3.35.
В чемпионате России Санкт-Петербург занимает первую позиции, опережая второе «Динамо» на два очка. Не могу не выделить лучшую результативность команды в линии атаки. На сборах российский клуб ни разу не проиграл в контрольных матчах, при этом в последней игре обыграл «Брондбю».
Сегодняшние гости в отличном состоянии – команда занимает третью позицию, правда, отставание от лидера составляет 11 баллов. В последней игре бело-зелёные обыграли «Леванте».
Успешно провел «бетикос» первый матч полуфинала Кубка Испании, в котором на выезде обыграл «Райо Вальекано». К слову, севильцы прошли в плей-офф ЛЕ со второго места, уступив лидирующее положение «Байеру».
В этом матче я не вижу фаворита. На стороне «Зенита» поддержка трибун и огромное желание открыть сезон на мажорной ноте, при этом «Бетис» в хорошем тонусе – в Испании чемпионат в самом разгаре.
Сегодня я рискну и сделаю ставку на ничью», — сказал Мостовой.
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