«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/16 финала ЛЕ

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи».
Ставка: обе забьют за 2.03.
«Пусть результаты у «Барсы» потихоньку стали выправляться, но своей игрой она по-прежнему не впечатляет. Траоре, который только оказался в команде, уже сейчас играет там определяющую роль, и без его сумасшедшей активности даже сложно представить, откуда бы там бралась острота. Многое Хави там еще предстоит выстроить – причем как в созидательных действиях, так и в игре без мяча.
Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
«Наполи» прямо сейчас кажется более готовой командой. И, думаю, ей как раз будет удобно играть против соперника, не слишком хорошо организованного и частенько допускающего провалы после потерь мяча.
Наверняка моменты здесь будут и там, и там. Вполне возможно, голов окажется много. Но предположу, что дебют «Барселоны» в Лиге Европы дебютом и ограничится», — сказал Петросьян.
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