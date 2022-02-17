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«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/16 финала ЛЕ

«Барселона» — «Наполи»: прогноз Артура Петросьяна на игру 1/16 финала ЛЕ
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Барселона» — «Наполи».

Ставка: обе забьют за 2.03.

«Пусть результаты у «Барсы» потихоньку стали выправляться, но своей игрой она по-прежнему не впечатляет. Траоре, который только оказался в команде, уже сейчас играет там определяющую роль, и без его сумасшедшей активности даже сложно представить, откуда бы там бралась острота. Многое Хави там еще предстоит выстроить – причем как в созидательных действиях, так и в игре без мяча.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.

«Наполи» прямо сейчас кажется более готовой командой. И, думаю, ей как раз будет удобно играть против соперника, не слишком хорошо организованного и частенько допускающего провалы после потерь мяча.

Наверняка моменты здесь будут и там, и там. Вполне возможно, голов окажется много. Но предположу, что дебют «Барселоны» в Лиге Европы дебютом и ограничится», — сказал Петросьян.

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