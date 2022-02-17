«Зенит» — «Бетис»: ставка Романа Павлюченко на первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».
Ставка: победа «Бетиса» за 2.90.
«Зенит» неплохо смотрелся в групповой стадии Лиги Чемпионов — правда, пробиться в еврокубковую весну смог лишь с третьей строчки. Во внутреннем первенстве коллектив лидирует, а зимой ещё и совершил парочку перспективных трансферов. Единственное — Азмун покинул команду.
Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.
«Бетис» в группе Лиги Европы смог занять вторую позицию с десятью баллами. В регулярном первенстве он выглядит очень круто — 4:2 в предыдущем туре Ла Лиги с «Леванте». Клуб располагается в тройке сильнейших и может ещё улучшить своё турнирное положение.
На мой взгляд, ставку стоит сделать в пользу приезжего коллектива. Как бы ни хотелось увидеть в следующей стадии петербуржцев, пройти им будет сложно. Всё-таки был перерыв в чемпионате, игровой тонус потерян.
К тому же гости в нынешнем сезоне демонстрируют крайне симпатичный футбол и тоже не рассчитывают вылетать так рано. Испанцы очень активно играют в атаке и собрали классный состав, против которого «Зениту» будет тяжело», — сказал Павлюченко.
Ещё один прогноз на матч «Зенит» — «Бетис»: 90 минут мучений чемпиона России.
Теперь они играют по четвергам. Прогноз на матч «Барселона» — «Наполи».
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