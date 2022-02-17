«Севилья» — «Динамо» Загреб: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Севилья» — «Динамо» Загреб.



Ставка: победа «Севильи» и ТМ 4.5 за 1.72.



«Севилья» — одна из самых прагматичных команд Примеры. Андалусийцы отлично организованы, мало что позволяют соперникам, а сами действуют впереди экономно, но эффективно.

Ставка на матч «Марсель» — «Карабах» с коэффициентом 3.35.

Против команды вроде загребского «Динамо», думаю, они с самого начала возьмут игру под свой контроль и в спокойном ключе постараются обеспечить результат. Разница в классе позволяет.



Для хорватов, которые после зимних каникул провели пока только три матча, главным будет сохранить результат приемлемым для возможного чуда в ответной встрече.



Скорее всего, хозяева победят, но в уже привычном стиле, без фанатизма», — сказал Петросьян.

Ещё один прогноз на матч «Севилья» — «Динамо Загреб»: испанцы не повторят ошибок Моуринью.

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