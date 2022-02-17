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«Зенит» — «Бетис»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы 17 февраля

«Зенит» — «Бетис»: прогноз Артура Петросьяна на матч Лиги Европы 17 февраля
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Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» — «Бетис».

Ставка: «Бетис» не проиграет и обе забьют за 2.56.

«Отсутствие дисквалифицированного Набиля Фекира, конечно, большая потеря для испанцев. Француз у «Бетиса» и ведёт игру, и забивает, и отдаёт. Впрочем, и без него испанцы остаются хорошо обученной, организованной и яркой командой, представляющей грозную силу.

Ставка на матч «Боруссия Д» — «Рейнджерс» с коэффициентом 2.46.

Впрочем, испанские команды частенько в двухраундовых противостояниях, особенно если первую игру предстоит играть на выезде, в полную силу не выкладываются, а «решать вопросы» предпочитают дома. Собственно, в недонастрое испанцев главный шанс «Зенита».

Понятно, что у питерцев два месяца не было соревновательной практики, и это большой минус. К тому же отсутствие Азмуна, на котором многое было заточено в атакующих действиях, тоже не говорит в их пользу. Во многом Семаку придётся играть с чистого листа и надеяться на то, что бразильцы впереди что-то да придумают.

Наверняка хотя бы раз что-то действительно придумают. Всё-таки их уровень позволяет делать погоду, даже когда особых предпосылок к этому нет», — сказал Петросьян.

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