«Барселона» — «Наполи»: прогноз Эдуарда Мора на игру плей-офф Лиги Европы

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч «Барселона» – «Наполи».



Ставка: ТБ 2.5 за 1.81.



«Украшение Лиги Европы, уже в 1/16 финала играют между собой «Барселона» и «Наполи». Это две сильнейшие команды в этой Лиге Европы, на мой взгляд. Я жду очень интересного противостояния, оно должно получиться очень ярким.

Ставка на матч «Марсель» — «Карабах» с коэффициентом 3.35.

Для «Барселоны» этот турнир не имеет большого значения, чтобы выжимать из себя все соки, не давать играть сопернику. «Барселона» строится, ей важно показывать яркую игру. У сине-гранатовых в последнее время это получается: если до нового года это была низовая команда, то по ходу возвращения травмированных команда усиливается, появляются забитые голы.



Думаю, что Обамеянг принесёт много пользы команде, как и Торрес. Полузащита уже приобретает свои очертания в лице Бускетса, Педри и Френки де Йонга. Плюс появился джокер Люк де Йонг, который уже пятый раз подряд выходит на поле и забивает голы.



«Барселона» продолжит играть в яркий футбол с большим количеством моментов. «Наполи» тоже особо терять нечего, нет смысла сильно упираться. Команда всё ещё претендует на чемпионство (в отличие от «Барсы»), и мысли Спаллетти – в Италии, где идёт борьба за скудетто.



Не думаю, что у гостей будет большой акцент на оборону, «Наполи» не нужно выжимать из этой игры максимум результата. Думаю, «Наполи» пропустит и забьёт.



Не вижу фаворита ни в этом матче, ни в противостоянии в целом. Но первый матч будет очень ярким, богатым на события», — сказал Мор.

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