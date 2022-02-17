«Зенит» — «Бетис»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги Европы
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17 февраля «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало — в 20:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!
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