«Барселона» — «Наполи»: бесплатная ставка 1000 рублей к матчу Лиги Европы

17 февраля «Барселона» сыграет с «Наполи» в матче 1/16 финала Лиги Европы. Начало — в 20:45 мск. Ты можешь получить фрибет 1000 рублей в Bettery и использовать его на этот матч!



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