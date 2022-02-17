«Зенит» — «Бетис»: прогноз амбассадора Фонбет Кирилла Дементьева на матч Лиги Европы

Известный комментатор и амбассадор Фонбет Кирилл Дементьев дал прогноз на первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» – «Бетис».



Ставка: победа «Бетиса» за 2.85.



«Про форму «Зенита» сложно что-то сказать, потому что команду Сергея Семака мы давно не видели. «Бетис» же идёт в зоне Лиги чемпионов чемпионата Испании. Но сама Ла Лига, если судить по форме ее лидеров, не та, что была три-четыре года назад. «Бетис» – команда с большим количеством сильных сторон в атаке, но достаточно уязвимая. «Зенит» наверняка будет действовать на контратаках, и счёт 1:2 был бы неплохим для первого матча. Боюсь, что избежать поражения будет достаточно сложно», — сказал Дементьев.



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