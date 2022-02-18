Биатлон на ОИ-2022, женский масс-старт: смотреть онлайн на Первом канале

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт женский масс-старт на 12.5 км. Начало запланировано на 10:00 мск. Смотреть онлайн трансляцию из Китая можно будет по Первому каналу.
Эксперты дали свой прогноз на гонку. Наибольшие шансы на золотые медали имеет норвежка Марте Рёйселанд, поставить на норвежку предлагают с коэффициентом 2.65. В случае успеха ставка с 1000 рублей составит 2650 рублей.
В тройку фаворитов также входят Эльвира Эберг из Швеции (7.00) и итальянка Доротея Вирер (9.00). Также есть шансы на победу у шведки Ханны Эберг (10.00) и биатлонистка из Норвегии Тирилль Экхофф (12.50).
Из россиянок аналитики выше всего оценивают шансы Кристины Резцовой, на её победу можно поставить за 18.00. Шансы Ульяны Нигматуллиной оценили коэффициентом 51.00, а на Ирину Казакевич можно сделать ставку с коэффициеном 150.00.
Хоккей, ОИ-2022. Прогноз на матч Россия — Швеция.
Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».
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