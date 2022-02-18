Биатлон на ОИ-2022, мужской масс-старт: смотреть онлайн на «России 1»

Сегодня, 18 февраля, на Олимпиаде в Пекине пройдёт мужской масс-старт на 15 км. Начало запланировано на 12:00 мск. Смотреть онлайн трансляцию из Китая можно будет по телеканалу «Россия 1».



Эксперты дали свой прогноз на гонку. Наибольшие шансы на золотые медали имеет норвежец Йоханнес Бё, поставить на его победу предлагают с коэффициентом 3.50. Такая же вероятность победы французского биатлониста Фийона Майе.



В число фаворитов также входят россиянин Александр Логинов (12.00) и Тарьей Бё из Норвегии (16.00). Также за 16.00 можно поставить на ещё одного нашего биатлониста Эдуарда Латыпова.



В масс-старте примет участие ещё один российский спортсмен Максим Цветков. Сделать ставку на его победу можно с коэффициентом 35.00.

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