Фигурное катание на Олимпиаде. Пары, короткая программа, смотреть прямую трансляцию онлайн

18 февраля на Олимпиаде-2022 вступят в борьбу пары. Сегодня пройдут соревнования в короткой программе. Начало — в 13:30 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.



Букмекеры считают фаворитами всего турнира российскую пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Поставить на победу этого дуэта по сумме короткой и произвольной программ можно с коэффициентом 2.40. Их главные конкуренты — китайский дуэт Суй Вэнь Цзин/Хань Цун, их шансы эксперты оценили котировкой 2.60.



Кроме того, в числе претендентов ещё два российских дуэтов. Поставить на пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов можно за 8.00, а шансы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского эксперты оценили коэффициентом 11.00.

Хоккей, ОИ-2022. Прогноз на матч Россия — Швеция.



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