Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фигурное катание на Олимпиаде. Пары, короткая программа, смотреть прямую трансляцию онлайн

Фигурное катание на Олимпиаде. Пары, короткая программа, смотреть прямую трансляцию онлайн
Комментарии

18 февраля на Олимпиаде-2022 вступят в борьбу пары. Сегодня пройдут соревнования в короткой программе. Начало — в 13:30 мск, прямую трансляцию можно будет посмотреть онлайн на Первом канале.

Букмекеры считают фаворитами всего турнира российскую пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов. Поставить на победу этого дуэта по сумме короткой и произвольной программ можно с коэффициентом 2.40. Их главные конкуренты — китайский дуэт Суй Вэнь Цзин/Хань Цун, их шансы эксперты оценили котировкой 2.60.

Кроме того, в числе претендентов ещё два российских дуэтов. Поставить на пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов можно за 8.00, а шансы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского эксперты оценили коэффициентом 11.00.

Хоккей, ОИ-2022. Прогноз на матч Россия — Швеция.

Прогноз на матч «Интер» — «Сассуоло».

Прогноз на матч «Ювентус» — «Торино».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022