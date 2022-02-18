Олимпиада-2022, хоккей, 1/2 финала, Россия — Швеция, смотреть прямую трансляцию онлайн

18 февраля состоится полуфинальный матч Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Швеция. Начало встречи — в 16:10 мск. Прямую трансляцию полуфинальной встречи онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».



Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех сборной Швеции идёт за 2.93.



Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Олимпиады по хоккею Россия — Швеция 18 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.01, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.98.

Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.89. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.70. А на ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

Прогноз на матч Россия — Швеция.

Прогноз на матч НХЛ «Айлендерс» — «Монреаль».



Прогноз на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Норвич».