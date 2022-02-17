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Во сколько играют Россия — Швеция на Олимпиаде-2022, где смотреть и какой прогноз

Во сколько играют Россия — Швеция на Олимпиаде-2022, где смотреть и какой прогноз
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18 февраля состоится полуфинальный матч Олимпиады по хоккею среди мужчин Россия — Швеция. Начало встречи — в 16:10 мск. Прямую трансляцию полуфинальной встречи онлайн можно будет посмотреть на телеканале «Россия 1».

Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение номинальным хозяевам. Поставить на победу сборной России в основное время можно с коэффициентом 2.28, а успех сборной Швеции идёт за 2.93.

Букмекеры не уверены, что матч полуфинала Олимпиады по хоккею Россия — Швеция 18 февраля будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 2.01, а тотал меньше 4.5 гола — за 1.98. Гол в первые 10 минут доступен с коэффициентом 1.89. Вероятность серии буллитов оценена экспертами в 7.70. А на ничью в основное время предлагают поставить за 4.45.

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